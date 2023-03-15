Video Yaşam Süpermarkete dadanan hırsızlar kamerada! Ispanağı bile çaldılar | Video
Süpermarkete dadanan hırsızlar kamerada! Ispanağı bile çaldılar | Video

Süpermarkete dadanan hırsızlar kamerada! Ispanağı bile çaldılar | Video

15.03.2023 | 11:06

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir süpermarketten çeşitli ürünler ve sebze çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Süpermarketin içinden ve dışından telefonla iletişim kurup organize davranan hırsızlardan birinin, gider ayak kilosu 13 liraya satılan ıspanağı bile çaldığı görüldü.

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Olay 12 Mart akşamı Karşıyaka Şemikler Mahallesi'ndeki bir süpermarkette meydana geldi. Süpermarkete akşam saatlerinde kimliği belirsiz 1'i kadın 4 kişi geldi. Şüpheliler markete girip çalışanları oyalarken, diğer şüpheliler farklı dakikalarda ellerindeki alışveriş sepetiyle kasaya ödemeden dışarı çıktı. 4 kişiden şüphelenen süpermarket çalışanları ise güvenlik kameralarını izleyince hırsızlığın farkına varırken, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunuldu.

GİDER AYAK ISPANAK BİLE ÇALMIŞ
Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde süpermarketin içinde ve dışında duran kişilerin telefonla iletişim kurup birbirleriyle konuştukları, daha sonra içeri giren birisinin market çalışanını oyalarken, kadın şüphelinin elinde alışveriş sepetiyle dışarı çıktığı an görüntülere yansıdı. Öte yandan dışarıda bekleyen şüphelilerden birisinin, süpermarketten ayrılırken dışarıda bulunan ve kilosu 13 liraya satılan ıspanaklardan da aldığı görüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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