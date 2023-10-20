Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi | Video
Bitlis’in Adilcevaz ilçe sınırlarında bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi.
Süphan Dağı'nın beyaz gelinliğini giydiğini ifade eden Kenan Emen isimli vatandaş, "Bölgemiz bu sene baya kurak geçti. Ancak son dönemde yağışlar boldur. Etkili olan yağmur, artık yüksek kesimlerde yerini kara bırakmış. Görüldüğü gibi Süphan Dağı beyaz gelinlik giymiş ve muhteşem bir manzara oluşturmuş" dedi.
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