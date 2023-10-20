Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi | Video 20.10.2023 | 09:35 Bitlis’in Adilcevaz ilçe sınırlarında bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adilcevaz ilçesinde dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 4058 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi de etkili olan yağıştan dolayı beyaza büründü. Gelinliğini giyen Süphan Dağı'nın Van Gölü'yle bütünleşen görüntüsü ise kartpostallık oluşturdu.Süphan Dağı'nın beyaz gelinliğini giydiğini ifade eden Kenan Emen isimli vatandaş, "Bölgemiz bu sene baya kurak geçti. Ancak son dönemde yağışlar boldur. Etkili olan yağmur, artık yüksek kesimlerde yerini kara bırakmış. Görüldüğü gibi Süphan Dağı beyaz gelinlik giymiş ve muhteşem bir manzara oluşturmuş" dedi.