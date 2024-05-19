Süphan Dağı mayıs ayında beyaza büründü | Video
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
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