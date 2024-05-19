Video Yaşam Süphan Dağı mayıs ayında beyaza büründü | Video
Süphan Dağı mayıs ayında beyaza büründü | Video

Süphan Dağı mayıs ayında beyaza büründü | Video

19.05.2024 | 09:46

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

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Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı ise kar yağışı sonrası beyaza büründü. Orhan Emen isimli çiftçi, sabah tarlaya geldiğinde her tarafın beyaz örtüyle kaplandığını belirterek, "Mayıs ayında kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı güzel bir görüntüye kavuşmuş. Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka kışın bir başka güzel oluyor. Yaz kış demeden insanların hep uğradığı bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.
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