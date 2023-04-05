Süphan Dağı’nda mercek bulutu görüntülendi | Video

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu vatandaşların ilgisini çekti. İlçede bulunan ve Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı üzerinde iftar saatine yakın bir zamanda gökyüzünde belirlenen mercek bulutunu gören vatandaşlar cep telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterdiği belirtildi. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu bildirildi.