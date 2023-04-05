Süphan Dağı’nda mercek bulutu görüntülendi | Video
Bitlis semalarında dün akşam saatlerinde mercek bulutu görüldü.
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