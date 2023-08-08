Video Yaşam Şüphe üzerine durdurulan araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Şüphe üzerine durdurulan araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

Şüphe üzerine durdurulan araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

08.08.2023 | 14:07

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 565 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.O. isimli araç sürücüsünü takibe aldı. Otomobile yönelik dün operasyon düzenlendi, M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramalarda ise 54 ayrı poşete saklanmış 565 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.O., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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