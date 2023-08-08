Şüphe üzerine durdurulan araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 08.08.2023 | 14:07 İstanbul’un Sultangazi ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 565 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.O. isimli araç sürücüsünü takibe aldı. Otomobile yönelik dün operasyon düzenlendi, M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramalarda ise 54 ayrı poşete saklanmış 565 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.O., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.