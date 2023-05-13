Video Yaşam Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video

13.05.2023 | 12:26

Gaziantep'te durumundun şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramalarda 13 kilo 140 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında Aydınlar Mahallesi'nde durumundun şüphelenilerek durdurulan bir araçta aram yapıldı. Yapılan aramada 13 kilo 140 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili S.C.P. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan S.C.P. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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