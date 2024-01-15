Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı | Video 15.01.2024 | 14:30 Konya'da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, beyaz eşya ve mobilyaların arasına gizlenmiş 78 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Ekipler uygulama noktasında şüphe üzerine mobilya ve beyaz eşya yüklü bir kamyoneti durdurdu. Hassas burunlu köpek eşliğinde arama yapan ekipler, buzdolabı ve bazı mobilyaların içerisine gizlenmiş 69 parça halinde 78 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan M.A. ve S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Kullanmak' suçlarından haklarında işlem başlatılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.