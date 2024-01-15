Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı | Video
Konya'da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, beyaz eşya ve mobilyaların arasına gizlenmiş 78 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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