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OTOMATİK OYNAT
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Şüphe üzerine durdurulan minibüste 12 kilo esrar ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 14:44
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Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 29.09.2022 | 15:22
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Ters yöne giren otomobil, otobüsle çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 29.09.2022 | 14:23
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Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 12:20
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Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 29.09.2022 | 12:08
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Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada 20 paket halinde kapıya zulalanmış 12 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.