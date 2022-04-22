Şüpheli araca makaron operasyonu: 100 binden fazla makaron ele geçirildi! | Video

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta ve işyerinde yapılan aramalarda, 100 binden fazla bandrolsüz makaron ve kaçak tütün malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Çorlu ilçesinde 1 araçta yapılan aramada aracın bagajına ve çeşitli bölmelerine istiflenmiş halde çok sayıda tütün malzemesi ele geçirildi.Toplamda 1 araç ve 1 işyerinde yapılan aramada 6 bin 753 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, bin 40 adet dolu makaron, 14 adet elektronik sigara atomizeri, 3 adet 60ml lik elektronik sigara likiti, 6 bin 200 adet mükerrer bandrollü boş makaron, 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.