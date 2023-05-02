Video Yaşam Şüpheli araçtan 9 kilo metamfetamin, 50 bin uyuşturucu hap çıktı | Video
Şüpheli araçtan 9 kilo metamfetamin, 50 bin uyuşturucu hap çıktı | Video

Şüpheli araçtan 9 kilo metamfetamin, 50 bin uyuşturucu hap çıktı | Video

02.05.2023 | 10:05

Adana polisi bir araçta zulalanmış 9 kilogram metamfetamin ile 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir araçtan şüphelenip durdurdu. Polis hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada aracın bazı noktalarına köpek tepki verdi. Tepki verilen noktaları titizlikle inceleyip arayan polis 9 kilogram metamfetamin, 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis araçta bulunan sürücü M.T. ve yanındaki Ö.F.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.T. uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf etti. Diğer şüpheli ise uyuşturucu maddelerden haberinin olmadığını ileri sürdü. İfadeleri alınan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli Ö.F. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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