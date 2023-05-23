Video Yaşam Şüpheli çantayı fırlatan şahıs paniğe neden olmuştu... Çığlık çığlığa kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı | Video
Şüpheli çantayı fırlatan şahıs paniğe neden olmuştu... Çığlık çığlığa kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı | Video

Şüpheli çantayı fırlatan şahıs paniğe neden olmuştu... Çığlık çığlığa kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı | Video

23.05.2023 | 10:44

Galata Kulesi Meydanı’nda bir binanın girişinde unutulan şüpheli çantayı alan şahsın, “ölmek istiyorum” diyerek vatandaşların üstüne fırlatması sonucu yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların can havliyle koşarak adeta birbirlerini ezdikleri o anlarla ilgili fünye ile patlatılan çantadan yiyecek ve çocuk bezi çıkmıştı.

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Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden olmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı. Etrafta bulunan kafeler de boşaltılmıştı.

"ÖLMEK İSTİYORUM" DİYEREK ŞÜPHELİ ÇANTAYI FIRLATMIŞTI
Bomba imha uzmanları olay yerine beklenildiği esnada güvenlik şeridini aşan bir şahıs, "Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucaklamıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı vatandaşların üstüne atmıştı. Şüpheli çantayı fırlatan şahıs büyük paniğe neden olmuştu. Kafelerde oturan vatandaşlar çığlık atarak koşmaya başlamıştı. Bombayı havaya atan şahıs ise gözaltına alınmıştı. Şüpheli çanta, olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılmıştı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıkmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ADETA BİRBİRLERİNİ EZDİLER
Yaşananlar o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın çantayı atmasıyla birlikte meydandaki çok dayıda vatandaş cadde üzerinde koşmaya başlıyor. O esnada kafeteryanın dışında oturanlara, koşanlar çarpıyor. Masa ve sandalyelerin devrildiği olayda vatandaşlar can havliyle çığlık çığlığa kaçmaya devam ediyor.

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