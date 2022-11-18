Video Yaşam Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada | Video
Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada | Video

Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada | Video

18.11.2022 | 10:30

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Ümraniye’de uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi alınan şahsın bulunduğu otomobil polis tarafından takibe alındı. 3 polis otosu tarafından çevresi kapatılarak durdurulan araçta bulunan iki şahıs kapıları kilitleyerek polise teslim olmadı. Polisin açtığı uyarı ateşine rağmen şahıslar polis otolarına çarparak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Ümraniye'de İnkılap Mahallesinde 17 Kasım Perşembe günü 22.45 sıralarında yaşandı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Yasin G. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi edinilmesi üzerine şahsın bulunduğu otomobil takibe alındı. Yasin G.(26) ile F.M. isimli iki şüphelinin bulunduğu otomobil 3 polis otosu tarafından çevresi kapatılarak durduruldu. Polislerin yanlarına geldiklerini gören şahıslar otomobilin kapılarını içeriden kilitleyerek teslim olmadı. Polisin uyarı amacıyla 2 el ataş açmasına rağmen şahıslar polis otolarına çarparak olay yerinden kaçtı.

Polisin yaptığı çalışmalarda, şahısların kaçtığı aracın kiralık olduğu belirlendi. Kiralama şirketinden alınan konum bilgisine göre otomobilin Ümraniyespor stadı arkasında olduğu bilgisi edinildi. Adrese giden polis, otomobili terk edilmiş vaziyette buldu.

Otomobil içerisinde yapılan incelemelerde 8 adet alüminyum folyo içerisine sarılı metamfetamin maddesi ve kırıntıları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şahısların yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor.

ŞAHISLARIN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Çevresi 3 adet polis otosuyla çevrilen otomobilin polis otolarına çarparak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisler, durdurdukları aracın içerisindekileri uyarmak için ateş açıyor. Şahıslar uyarı ateşine rağmen polis otolarına çarparak kaçıyor.

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