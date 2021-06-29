Şüpheli şahsın uygulama noktasından kaçtığı anlar kamerada | Video

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan kaçan şahıs kovalamaca neticesinde yakalandı. Ruhsatsız silah ile yakalanan şahsın arabadan inerek kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.