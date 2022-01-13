Şüpheli şekilde hayatını kaybeden küçük Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
01:12
Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı | Video 13.01.2022 | 09:27
00:40
Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı | Video 13.01.2022 | 09:26
02:00
Düzce’ye yılın ilk karı düştü | Video 13.01.2022 | 08:58
00:54
Refüje çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti | Video 13.01.2022 | 08:58
03:10
Sinop'ta tek katlı ahşap ev yangında kül oldu | Video 13.01.2022 | 08:35
00:46
01:26
Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar | Video 13.01.2022 | 08:15
02:08
02:49
İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı başladı | Video 13.01.2022 | 00:46
01:56
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı | Video 13.01.2022 | 00:00
03:58
00:43
Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler | Video 12.01.2022 | 22:07
00:20
02:10
İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video 12.01.2022 | 18:56
00:22
Araca bağladığı halatla snowboard yapan genç, polise yakalandı | Video 12.01.2022 | 18:36
04:25
22:10
01:12
Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme | Video 12.01.2022 | 14:57
03:03
Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var | Video 12.01.2022 | 14:14
Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı. Ayşenur'un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacak.