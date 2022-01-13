Video Yaşam Şüpheli şekilde hayatını kaybeden küçük Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı | Video
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden küçük Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı | Video

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden küçük Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı | Video

13.01.2022 | 08:35

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Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı. Ayşenur'un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacak.

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