Şüpheli yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı | Video 21.03.2023 | 10:06 Diyarbakır’da narkotik polisi, şehirlerarası yolculuk yapan şüpheli şahsın tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine yapılan detaylı aramada midesinden 800 gram eroin çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 19 Mart tarihinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan çalışmalarda, bir seyahat firmasına ait otobüsten inen ve durumundan şüphelenilen şahsın kaba üst araması yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüphelinin tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermesi üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden detaylı arama yapıldı.Doktor muayenesi ve çekilen film sonucunda şüpheli şahsın sindirim sisteminde 800 gram eroin maddesi ele tespit edildi.Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (T.C.K.-188)" suçundan işlem yapılan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.