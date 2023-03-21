Şüpheli yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı | Video
Diyarbakır’da narkotik polisi, şehirlerarası yolculuk yapan şüpheli şahsın tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine yapılan detaylı aramada midesinden 800 gram eroin çıktı.
Doktor muayenesi ve çekilen film sonucunda şüpheli şahsın sindirim sisteminde 800 gram eroin maddesi ele tespit edildi.
Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (T.C.K.-188)" suçundan işlem yapılan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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