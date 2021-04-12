Video Yaşam Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı. İnanılmaz kaza kamerada | Video

Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı. İnanılmaz kaza kamerada | Video

Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı. İnanılmaz kaza kamerada | Video
12.04.2021 | 11:33

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Başakşehir’de süratli giden sürücü, virajı alamayınca çarptığı fabrikanın duvarı parçalayarak içeriye girdi. Çarpmanın etkisiyle iki kişi araçtan fırlarken, 1 kişi ise adeta preslenen otomobilde sıkıştı. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı inanılmaz kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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Edinilen bilgeye göre, kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Arnavutköy - Başakşehir yolunun Şamlar mevkiinde meydana geldi. Murat Ş., yanında bulunan kardeşi Mertcan Ş. ve arkadaşları Mehmet Akif T. ile birlikte Arnavutköy istikametinden hızlı bir şekilde Başakşehir istikametine doğru seyir halindeydi. İddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda polis ekipleri tarafından ehliyetine el konulan ve daha sonra ehliyetini geri alan sürücü Murat Ş. aşırı hız kız yapınca kaza da kaçınılmaz oldu. Süratli gittiği için keskin virajı da göremeyen sürücü, köşe başında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı parçalayan sürücü, fabrikanın bahçesine daldı. Feci kazada Murat ve Mertcan Ş. kardeşler araçtan dışarıya fırladı ancak arkadaşları Mehmet Akif T. kağıt gibi olan otomobilin arka kısmında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kazada ağır yaralı Mehmet Akif T. ve Murat Ş. ile Mertcan Ş. Başakşehir Çam Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Fabrikanın duvarına çarpan sürücü, bahçeye dalıyor. Çarpmanın etkisiyle duvar paramparça olurken, otomobil ise dağılıyor. Otomobilin çarptığı elektrik direğini ise metrelerce ileriye sürükleniyor.

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