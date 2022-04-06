Süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı: 1 ağır yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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ADANA'da süratli olduğu öne sürülen otomobil, önce sol şeritte seyreden otomobile, ardından yola çıkan motosikletli kuryeye, daha sonra da park halindeki 5 araca çarptı. Motosikletli kurye Gökhan Durgaç'ın ağır yaralandığı kazada şans eseri burnu bile kanamadan otomobilinden çıkan sürücü Mehmet B. (23), gözaltına alındı.