Video Yaşam Süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı: 1 ağır yaralı | Video
Süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı: 1 ağır yaralı | Video

Süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı: 1 ağır yaralı | Video

06.04.2022 | 09:21

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OTOMATİK OYNAT

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ADANA'da süratli olduğu öne sürülen otomobil, önce sol şeritte seyreden otomobile, ardından yola çıkan motosikletli kuryeye, daha sonra da park halindeki 5 araca çarptı. Motosikletli kurye Gökhan Durgaç'ın ağır yaralandığı kazada şans eseri burnu bile kanamadan otomobilinden çıkan sürücü Mehmet B. (23), gözaltına alındı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda maydana geldi. Mahmet B. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle önce sol şeritte ilerleyen B.T. yönetimindeki otomobile, ardından yola çıkmakta olan kurye Gökhan Durgaç yönetimindeki motosiklete, daha sonra da park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaldırıma savrulan Durgaç ve motosikleti, park halindeki başka bir motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Durgeç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan Mehmet B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, iki otomobilin bulvar üzerinde yarıştığını, kendisinin de sağ şeritte sıkışmamak için hızlı bir şekilde ilerken kazanın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü. Mehmet B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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