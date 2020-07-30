Suriye'de Ayasofya Camii'nin kopyasının kilise olarak inşaa edileceği iddia edildi | Video
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86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin bir kopyasının, kilise olarak kullanılmak üzere Suriye’de inşa edilmesi için çalışmalara başlandığı iddia edildi.