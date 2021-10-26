Suriye'de petrol kuyusunda yangın çıktı | Video

Mardin’in Nusaybin ilçesi Çamurlu petrol arama şantiyesi karşısında bulunan, Suriye’nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde ve Türkiye sınırına bitişik bir petrol kuyusunda yangın çıktı.

Mardin'in Nusaybin'e bağlı Söğütlü köyü mevki Çamurlu petrol arama şantiyesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde bulunan ve Türkiye sınırına sıfır noktada olan bir petrol kuyusunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

Petrol kuyusunda çıkan yangın dumanı yaklaşık 20 kilometre mesafeden rahatlıkla göründü. Yangına kimse müdahale etmediği öğrenildi. Yangının siyah dumanları Türkiye tarafına büyük bir hava kirliliği yaratıyor. Kuyudaki yagın iki gündür halen devam etiği öğrenildi.