Sürücü belgesi olmayan motosikletli 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı! O anlar kamerada | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin, 'U' dönüşü yapmakta olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Diğer taraftan sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 9.180 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 9.180 TL olmak üzere toplam 18.360 TL para cezası uygulandı.
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