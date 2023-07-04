Video Yaşam Sürücü belgesi olmayan motosikletli 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı! O anlar kamerada | Video
Sürücü belgesi olmayan motosikletli 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı! O anlar kamerada | Video

Sürücü belgesi olmayan motosikletli 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı! O anlar kamerada | Video

04.07.2023 | 11:50

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin, 'U' dönüşü yapmakta olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza; Sarılar Mahallesi Hastane Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Dolbazlar Mahallesi istikametine seyir halindeki Emre Çoban'ın kullandığı motosiklet, yolun sağından U dönüşü yapan Ramazan Uğurlu'nun kullandığı 07 AOD 602 plakalı otomobile çarptı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 9.180 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 9.180 TL olmak üzere toplam 18.360 TL para cezası uygulandı.

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