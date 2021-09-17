Video Yaşam Sürücü kursu araçlarını gözlerine kestirdiler! Camlarını patlatıp teyplerini çaldılar | Video

Sürücü kursu araçlarını gözlerine kestirdiler! Camlarını patlatıp teyplerini çaldılar | Video

Sürücü kursu araçlarını gözlerine kestirdiler! Camlarını patlatıp teyplerini çaldılar | Video
17.09.2021 | 13:23

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Arnavutköy’de sürücü adayları için eğitim ve sınav parkuru olarak belirlenen yolun başında bekleyen sürücü kursu araçlarına hırsızlar dadandı. 3 aracın ön aksamlarını kırarak kapısını açan hırsızlar, dijital ekran ve teypleri çalarak kayıplara karıştı.

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Olay, dün Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü adaylarının eğitim ve sınav alanı olarak kullandığı parkurun başlangıç alanında bekleyen sürücü kursu araçlarını akşam saatlerinde gözüne kestiren hırsızlar, araçların ön tarafında bulunan ufak kelebek cam diye tabir edilen camları kırarak araçların kapı kollarına ulaşıp kapıları açtı. 3 aracın kapılarını açan hırsızlar, araç içerisinde bulunan dijital ekran ve teypleri alarak kayıplara karıştı. Sürücü kursu sahiplerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler olay yerinden parmak izi ve delil topladı.

Araçlarına hırsızların dadandığı ve bir araçtan 5 bin TL'lik teyp çalınan sürücü kursu sahiplerinden Muhammet Selim Çelik, "Burası bizim eğitim ve sınav alanımız. Genelde araçlarımızı akşamları burada bırakıyoruz. Dün fark ettik araçlarımızın camlarını kırıp içerisindekileri çalmışlar. Aynı zamanda meslektaşlarımızın araçlarına da benzerleri olmuş. Böyle bir olay daha önce de başımıza gelmişti ve bu civarda hep olduğunu duyuyoruz. İnşallah son olur artık" dedi.

Sürücü kursu araçlarına dadanan hırsızlar her yerde aranıyor.

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