Video Yaşam Sürücülere dehşeti yaşatan yaya kamerada | Video
Sürücülere dehşeti yaşatan yaya kamerada | Video

Sürücülere dehşeti yaşatan yaya kamerada | Video

31.10.2021 | 10:40

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Bursa'da 4 şeritli oto yolda hızla ilerleyen araçların arasında bir kişinin yürümeye çalıştığını görenler, gözlerine inanamadı. Yolun karşısına geçmeden orta refüjden geri dönen kişi, kendinin ve şoförlerin canını hiçe saydı.

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Olay, dün Bursa-İzmir yolu Mudanya kavşağında meydana geldi. Bulunduğu noktadan 100 metre ileride üst geçit olmasına rağmen ana yola atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir kişi canını hiçe saydı. Trafiğin yoğun olduğu dakikalarda meydana gelen olayda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi olanlara aldırış etmeden orta refüje kadar ilerledi. Herkesin meraklı bakışları arasında orta refüje bile çıkmadan geri dönmesi korku ile onu izleyenlerin aklına iddia mı sorusunu getirdi. Karşıya geçmeden orta refüjden geri dönen kişi, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

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