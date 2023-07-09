Sürücülerin dikkati faciayı önledi! Park halindeki araç kendiliğinden geri geri böyle hareket etti | Video 09.07.2023 | 09:49 Hatay’ın Belen ilçesinde park halindeki bir otomobilin kendiliğinden hareket ederek yola çıktığı anlar kameralara yansıdı. Trafikteki diğer sürücülerin dikkatiyse muhtemel bir kazayı önledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Antakya - Belen karayolu Belen ilçesi girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü, karayolu kenarında bulunan bir restoranın önüne otomobilini park etti. Bir süre sonra otomobil, kendiliğinden hareket etmeye başladı. Şoförsüz otomobil, karayoluna çıktı ve yol ortasındaki kaldırıma çarparak durdu. Trafikteki diğer sürücülerin dikkatiyse muhtemel bir kazayı önledi. Bu anlarsa bir iş yerinin kameralarına yansıdı.