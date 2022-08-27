Sürücülerin tartışması kavgaya dönüştü... Taraflar sokak ortasında birbirlerine girdi | Video
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle sürücüler sokak ortasında birbirlerine girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle iki taraf güçlükle ayrılırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki sürücünün birbirlerine girdiği, kavgayı gören vatandaşların araya girmeye çalıştığı, kavganın uzun süre devam ettiği ve sürücülerin olay yerinden ayrılmasıyla kavganın sonlandığı görülüyor.