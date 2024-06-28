Sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video
Bursa'da motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıkarken araya diğer sürücüler girdi.
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