Video Yaşam Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video
Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video

Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video

25.11.2021 | 09:27

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Sultangazi'de park halinde olan bir aracın camına konan karga ile şoförün diyaloğu izleyenleri güldürdü.

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Sultangazi'de bir kişi park halindeki aracın içerisinde oturduğu sırada, aracın camına karga kondu. Sürücü ilk başta neye uğradığını şaşırsa da daha sonra kargayla konuşmaya başladı. Yiyecek arayan karga aracın kapısındaki bütün düğmelere gagasıyla basmaya çalıştı. Bu sırada şoförün kargaya seslendiği ve onunla konuşmaya çalıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. Sürücü o sırada hem kargayla konuştu, hem o anları cep telefonuyla kaydetti.

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