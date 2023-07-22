Video Yaşam Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video
Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video

Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video

22.07.2023 | 12:36

Hatay’ın Dörtyol içerisinde otomobilin motosiklet ile çarpıştığı anlar kameraya yansıdı, otomobil sürücüsünün önüne düşen iki motosiklet binicisini son anda fark etmesi faciayı önledi.

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Kaza, geçtiğimiz gün Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü karşı şeride geçmek istediği esnada motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklette bulunan 2 şahıs aracın önüne düştü. Otomobil sürücüsünün diğer kaza zedeleri son anda fark etmesiyse olası bir faciayı önledi. Bu anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı motosiklette bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanarak atlattı.

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