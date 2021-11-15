Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video

Antalya’da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosikletteki biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anında, motosiklet sürücüsünün taktığı kaskın kafasından çıkıp mermi gibi fırlaması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza geçtiğimiz cumartesi sabahı 07.35 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iki gencin bulunduğu motosiklet, kavşağa geldiği sırada kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki gençler yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin ağır yaralandığı öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.Kaza anıysa çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle kamyonetin çarpışması ve ardından motosikletli gençlerin yola savrulması yer aldı. Görüntülerde yer alan motosiklet sürücüsünün kaskının adeta mermi gibi fırlamasıysa, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.Kazıyı görenlerden Hasan Çevik, "Motosikletli gençler yukarıdan geliyordu. Kamyonette yan taraftan geldi ve çarpıştılar. Arkadaşlar çok kötü yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kaskı olmasa olay yerinde ölürdü. 2 gün önce yine aynı şekilde akşam da kaza oldu. Yine motosikletlilerdi ve Allah'tan onlarda da kask vardı. Burada sürekli kaza oluyor. Hızlı geliyor araçlar, bir önlem alınması gerekiyor" dedi.