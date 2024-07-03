Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen ve araç sürücüsünün ölümü, 16'sı Rus, 4'ü Belarus uyruklu 20 turist yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün direğe çarpma anı yer aldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün bariyer ve beton duvara çarparak şiddetli bir şekilde savrulması yer aldı.
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