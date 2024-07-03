Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 03.07.2024 | 12:11 Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen ve araç sürücüsünün ölümü, 16'sı Rus, 4'ü Belarus uyruklu 20 turist yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün direğe çarpma anı yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat ilçesinde gece 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Alanya'da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belarus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan Şavki Çoban idaresindeki 07 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, köprülü kavşağı girişinde kaza yaptı. Bariyer ve beton direğe çarpan araç yan yola savrulurken, kazada midibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 16'sı Rus, 4'ü Belaruslu turist yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün bariyer ve beton duvara çarparak şiddetli bir şekilde savrulması yer aldı.