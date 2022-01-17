Sürücünün TEM otoyolu'nda makas attığı anlar kamerada! | Video

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TEM Otoyolu'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun İkitelli istikametinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerlediği görülüyor.