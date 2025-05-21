Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu metruk eve böyle çarptı | Video
Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonunun çarptığı metruk ev yerle bir oldu. Sürücünün yaralandığı kazada evin yerle bir olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamyonun çarpmasıyla evin yerle bir olduğunu ifade eden Mithat Vural, "Yukarıdan gelen Altınözü Belediyesi'ne ait çöp kamyonu inerken freni patladı ve duvara vurdu. Kamyonun çarpmasıyla evin üst tavanı ve duvarları yıkıldı. Kamyonun sürücüsü yaralandı. Şuan da evin enkaz kaldırılıyor" dedi.
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