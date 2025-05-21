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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu metruk eve böyle çarptı | Video

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu metruk eve böyle çarptı | Video

21.05.2025 | 11:55

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonunun çarptığı metruk ev yerle bir oldu. Sürücünün yaralandığı kazada evin yerle bir olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yaşandı. Altınözü Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun mahallede çöp topladığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon müstakil metruk eve çarptı. Kazada kamyonun sürücüsü yaralanırken metruk ev yerle bir oldu. Kaza anı ve evin yerle bir olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza esnasında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kamyonun çarpmasıyla evin yerle bir olduğunu ifade eden Mithat Vural, "Yukarıdan gelen Altınözü Belediyesi'ne ait çöp kamyonu inerken freni patladı ve duvara vurdu. Kamyonun çarpmasıyla evin üst tavanı ve duvarları yıkıldı. Kamyonun sürücüsü yaralandı. Şuan da evin enkaz kaldırılıyor" dedi.

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