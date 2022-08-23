Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu | Video
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Kars'ın Selim ilçesi Çavlak Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 18 büyük baş hayvan telef oldu.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yaralanan bazı hayvanlar telef olmadan köylüler tarafından olay yerinde kesildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza sonrası köylüler ve tanker şoförü arasında meydana gelen gerginliğe müdahale ederek olayların büyümesine engel oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.