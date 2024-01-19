Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video
Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Bursa'da motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.
Trafik ekipleri ise sürücüyü yakalamak için araştırma başlattı.
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