Video Yaşam Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video
Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video

Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video

19.01.2024 | 09:51

Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Bursa'da motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Merkez Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde koruyucu elbisesi ve plakası olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.

Trafik ekipleri ise sürücüyü yakalamak için araştırma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video 00:20
Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video 19.01.2024 | 09:51
Yıllar geçti acısı dinmedi: Çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 kişi dualarla anıldı | Video 06:29
Yıllar geçti acısı dinmedi: Çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 kişi dualarla anıldı | Video 19.01.2024 | 09:29
Bursa’da şafak operasyonuyla yakalanan 51 şüpheliden 37’si tutuklandı | Video 03:44
Bursa’da şafak operasyonuyla yakalanan 51 şüpheliden 37’si tutuklandı | Video 19.01.2024 | 09:17
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video 00:36
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video 19.01.2024 | 08:59
Adıyaman’daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi | Video 01:28
Adıyaman’daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi | Video 19.01.2024 | 08:38
Balık tutmak için denize açılan adam, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu 01:00
Balık tutmak için denize açılan adam, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu 19.01.2024 | 00:08
Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu! 23:48
Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu! 18.01.2024 | 21:30
Hindistan’da öğrencileri taşıyan tekne alabora oldu: 12’si çocuk 14 ölü 00:45
Hindistan’da öğrencileri taşıyan tekne alabora oldu: 12’si çocuk 14 ölü 18.01.2024 | 21:33
Bayrampaşa’da sevgilisini uzi ile 4 yerinden vurdu, ’şakalaşıyorduk’ dedi | Video 02:07
Bayrampaşa'da sevgilisini uzi ile 4 yerinden vurdu, 'şakalaşıyorduk' dedi | Video 18.01.2024 | 15:47
Ankara’da araçtan 193 bin dolar çalan hırsızlar Çorum’da yakalandı | Video 00:47
Ankara’da araçtan 193 bin dolar çalan hırsızlar Çorum’da yakalandı | Video 18.01.2024 | 16:46
Narenciye yüklü TIR, otoyolda alev alev yandı | Video 00:57
Narenciye yüklü TIR, otoyolda alev alev yandı | Video 18.01.2024 | 15:22
Artvin’de heyelan anı böyle görüntülendi | Video 00:22
Artvin’de heyelan anı böyle görüntülendi | Video 18.01.2024 | 14:57
Silahla düğün salonunu basan üvey amca 3 kişiyi vurdu | Video 02:36
Silahla düğün salonunu basan üvey amca 3 kişiyi vurdu | Video 18.01.2024 | 13:27
Nevşehir’de ’Sazan Sarmalı’ operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:50
Nevşehir’de 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 5 gözaltı | Video 18.01.2024 | 14:45
Sivas’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 02:11
Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 18.01.2024 | 14:45
Sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu, Şakalaşıyorduk dedi | Video 01:44
Sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu, "Şakalaşıyorduk" dedi | Video 18.01.2024 | 14:38
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video 00:49
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video 18.01.2024 | 14:02
Yaşlı kadını bilezikleri için öldürmüştü! İşte o caniye verilen ceza | Video 04:36
Yaşlı kadını bilezikleri için öldürmüştü! İşte o caniye verilen ceza | Video 18.01.2024 | 13:27
Bu da Arabayla gezen tavuk | Video 06:49
Bu da "Arabayla gezen tavuk" | Video 18.01.2024 | 13:27
Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı | Video 02:08
Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı | Video 18.01.2024 | 13:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA