Sürünerek çıftliğe böyle girdiler... Suç makinesi çiftlik gaspçıları yakalandı: 3 tutuklama | Video
Adana’da aynı gün iki çiftlikteki bekçileri silahla etkisiz hale getirip 5 ton zirai ilaç, iki traktör, ilaçlama aleti, mazot tankı ve bekçilerin telefonlarını gasp ettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı 3’ü tutuklandı. Şüphelilerin çiftliğe ellerinde silahlarla sürünerek girmeleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3'Ü TUTUKLANDI
Polis çalışmasında olaya karışan şüphelilerin Mansur A. (30), Mithat E. (28), Özcan Ç.(23) Ahmet K. (21), Muhammet A. (24), Sinan K. (25) ve Gökhan Can Ç.(20) olduğunu tespit etti. Yapılan tespitin ardından Doğankent Mahallesindeki şüphelilerin adreslerine polis baskın yaparak yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden bazıları olayı kabul ederek itiraf etti. Şüphelilerim adam öldürmeye teşebbüsten, ev kurşunlama, iş yerine bomba atma, adam yaralama, gasp ve yağma gibi suçlardan 120 kayıtları olduğu öğrenildi.
Emniyette ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan K., Özcan Ç. ve Muhammet A. tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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