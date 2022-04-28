Sürünerek girdikleri telefon mağazasından 20 bin liralık cep telefonu çaldılar | Video
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Bursa’da cep telefonu mağazasının kepenklerini kırarak içeriye sürünerek giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay sabahı dükkana gelen işyeri sahibi ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerindeki incelemelerin ardından sürüngen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.