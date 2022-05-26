Sürünerek girdiler, çaldıkları eşya sığmayınca kapıyı böyle kırdılar | Video

Arnavutköy’de depo olarak kullanılan metruk bir eve sürünerek giren hırsızlar, yaklaşık 12 bin TL değerinde inşaat malzemesini çaldıktan sonra kapıyı kırarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Ayvaz Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir müteahhidin depo olarak kullandığı metruk bir evi gözüne kestiren hırsızlar, gündüz olmasına aldırış etmeden metruk eve yanaştı. Metruk evin kapısındaki delikten sürünerek içeriye giren hırsızlar, bir süre sonra çaldıkları yaklaşık 12 bin TL değerindeki inşaat malzemesini dışarıya çıkardı.İnşaat malzemelerini çalan hırsızlar, sürünerek girdikleri evin kapısını kırarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı. Kapının kırık olduğunu gören müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızların çalınan inşaat malzemelerini hurdacıya sattıkları tespit edildi. Müteahhitler kendilerine ait olan demirler, hurdacıdan parayla satın aldı.Arnavutköy'de yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların eve küçük bir delikten sürünerek girdikleri, daha sonra ise malzemeleri çıkardıktan sonra kapıyı kırarak dışarıya çıkıp kaçtıkları görülüyor.