Sürünerek girdiler, çaldıkları eşya sığmayınca kapıyı böyle kırdılar | Video

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Arnavutköy’de depo olarak kullanılan metruk bir eve sürünerek giren hırsızlar, yaklaşık 12 bin TL değerinde inşaat malzemesini çaldıktan sonra kapıyı kırarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SÜRÜNEREK GİRDİKLERİ EVİN KAPISINI KIRARAK ÇIKTILAR
İnşaat malzemelerini çalan hırsızlar, sürünerek girdikleri evin kapısını kırarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı. Kapının kırık olduğunu gören müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızların çalınan inşaat malzemelerini hurdacıya sattıkları tespit edildi. Müteahhitler kendilerine ait olan demirler, hurdacıdan parayla satın aldı.
HIRSIZLARIN SÜRÜNEREK GİRDİKLERİ VE KAPIYI KIRDIKLARI ANLAR KAMERADA
Arnavutköy'de yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların eve küçük bir delikten sürünerek girdikleri, daha sonra ise malzemeleri çıkardıktan sonra kapıyı kırarak dışarıya çıkıp kaçtıkları görülüyor.