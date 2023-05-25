Sürüsünden kopan leylek yol kenarındaki su birikintisinde susuzluğunu böyle giderdi | Video
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde sürüsünden ayrı kalan bir leylek, yol kenarındaki su birikintisinden su içerken cep telefonuyla görüntülendi.
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