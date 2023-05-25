Sürüsünden kopan leylek yol kenarındaki su birikintisinde susuzluğunu böyle giderdi | Video 25.05.2023 | 13:45 Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde sürüsünden ayrı kalan bir leylek, yol kenarındaki su birikintisinden su içerken cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahar ayların gelmesi ile birlikte göç eden leyleklerin geçiş güzergahlarından olan Konya'da dün aksam saatlerinde sürüden ayrı düşen bir leylek görüntülendi. Merkez Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi üzerinde yol kenarında görülen leylek, bir süre dinlendikten sonra su birikintisinden suyunu içmeye başladı. Uzun gagasıyla birikintiden su içmekte zorlanan leyleğin ürkek görüntüsü de dikkat çekti. Yoldan geçen araçların gürültüsünden ürktüğü gözlenen leylek, suyunu içtikten sonra havalanarak bulunduğu yerden uzaklaştı. Sürücünden ayrı kaldığı düşünülen leyleğin su içmek için harcadığı çaba cep telefonuyla görüntülendi.