Süs havuzu faciasında 4 tutuklama | Video
Kırklareli’nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Diğer 3 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.
Olayla ilgili işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. ve E.P. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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