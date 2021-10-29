Suuçtu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılmasıyla oluşan Suuçtu Şelalesi, sonbaharda yeşil ve sarının tüm tonlarına bürünüp binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
İlçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre mesafedeki şelale, Muradiyesarnıç Mahallesi yakınında 13 kilometrelik Karadere üzerinde bulunuyor. Karadere güzergahındaki irili ufaklı 60 şelale arasında yer alan Suuçtu Şelalesi, 36 metre yükseklikten dökülen suyunun yanı sıra çevresindeki güzelliklerle görenleri adeta büyülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Suuçtu Tabiat Parkı'ndaki şelaleye yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Gelin ve damatlar da fotoğraf çekimleri için bölgeyi tercih ediyor. Doğal yürüyüş yolları ve alabalık tesisi de bulunan şelalenin olduğu bölge, çevresini saran kayın ağaçlarıyla "temiz hava deposu" olarak biliniyor. Bölgeye yurt dışından özellikle Arap turistler ilgi gösteriyor. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.