Suya düşen ineği, ateş yakıp ısıttılar | Video

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Erzurum'da, otlarken girdiği kanaldan çıkamayan inek mahsur kaldı. Çobanın durumu haber verdiği sahipleri, ineği traktörle çekerek çıkardı. Soğuktan titreyen ineği ısıtmak için çevresinde ateş yakıldı.
Yakutiye ilçesinin Çiftlik Mahallesi'nde sürüyle birlikte ovada otlayan Selami Uluş'a ait inek, içi su ve sazlıkla dolu kanala girdi. Kanaldan çıkamayan ve burada yaklaşık 2 saat mahsur kalan ineğin kurtarılması için çoban, sahibine bilgi verdi. Traktör ve birkaç arkadaşının yardımıyla ineği, uzun uğraşın ardından düştüğü yerden çıkaran Selami Uluş, ayakları uyuşan ve soğuk hava nedeniyle titreyen ineğin ısınması için topladığı çalılarla ateş yaktı. Soğuktan titreyen ineğinin başını okşayan Selami Uluş, "Hayvan bayağı üşümüş ve ayakları uyuşmuş. Çevresinde ateş yakarak ısıttık. Kanı hareketlenince bizim de yardımımızla ayağa kalktı. Çok şükür şu an bir sıkıntısı yok. İneğin suda kaldığı süre 2 saatten daha fazlaydı. Zaten Erzurum'da hava da, su da çok soğuk. O nedenle hayvan bayağı bir etkilenmişti. Şu an bile ayakta durabilmek için tam dengesini sağlayamıyor" diye konuştu.