Video Yaşam Suya kapılan güvercini böyle kurtardı | Video
Suya kapılan güvercini böyle kurtardı | Video

Suya kapılan güvercini böyle kurtardı | Video

21.05.2023 | 08:38

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı durma noktasına getirdi. Bir eve yıldırımın düştüğü ilçede ağaçlar devrildi, bir binanın çatısı çöktü. Suya kapılan güvercin ise bir genç tarafından kurtarıldı.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti. Doluya kırsal bölgede yakalanan sürücüler, otomobillerinin camları kırılmasın diye elleriyle alttan destek verdi. Şehir merkezindeki sürücüler ise araçlarını petrol istasyonlarındaki gölgeliklerin altına park edip zarar görmesini engellemeye çalıştı.

ÇATI ÇÖKTÜ, EVE YILDIRIM DÜŞTÜ
Dolunun şiddetiyle bir binanın teras katındaki çatı çöktü. Şans eseri yaralanan olmazken yağışın etkisiyle bazı ağaçların da devrildiği görüldü. Bir evin üstündeki güneş enerjisi paneline de yıldırım düştü. Evdekiler büyük korku yaşarken paneller kullanılamaz hale geldi.

SUYA KAPILAN GÜVERCİNİ KURTARDI
Cadde ve sokakların gole döndüğü ilçede bazı mahallelerde elektriklerin kesildi. Suya kapılan bir güvercin ise genç bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Yağışın başlamasıyla birlikte sahaya erken inen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri ise yaşanabilecek su baskınlarına anında müdahale etti.

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