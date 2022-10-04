Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu | Video

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BURSA'da, evinin penceresinden tabanca ile havaya ateş eden Kadir A., kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı sokak ortasında bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan Kadir A. polisin 1 saatlik takibinin ardından kıskıvrak yakalanırken, yaralı Kılınç tedavi altına alındı.
MAHALLE SAKİNLERİ ŞÜPHELİNİN AİLESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Şüpheli Kadir A.'nın evinin önünde toplanan bir grup mahalleli, şüphelinin evde saklandığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri, Kadir A.'nın ailesine de tepki gösteren kalabalık grubu güçlükle sakinleştirerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, Kadir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan tedavi altına alınan Mesut Kılınç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Kadir A. ise 1 saatlik çalışmanın ardından Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.