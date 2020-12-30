Video Yaşam Tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu | Video

Tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu | Video

Tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu | Video
30.12.2020 | 08:33

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Zafer T.(26) mutfakta tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu annesi Ayten T.'yi (57) bacaklarından vurdu. Yaralanan Ayten T. tedavi altına alındı.

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Olay saat 18.30 sıralarında Emekevler Mahallesi Hande Sokak'ta meydana geldi. Zafer T., evinin mutfağında tabancasını temizlediği sırada silah yanlışlıkla ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunlar mutfakta oturan annesi Ayten T.'nin bacaklarına isabet etti. Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi bacaklarından yaralanan Ayten T.'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayten T. tedavi altına alındı. Zafer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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