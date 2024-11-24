Video Yaşam Tabancayla sokak ortasında birbirine ateş eden çocuklar yakalandı | Video
Tabancayla sokak ortasında birbirine ateş eden çocuklar yakalandı | Video

Tabancayla sokak ortasında birbirine ateş eden çocuklar yakalandı | Video

24.11.2024 | 10:25

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde 14 ve 17 yaşlarında olan iki çocuk sokak ortasında kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş edip o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler sanal devriye esnasında çocuk polisleri tarafından fark edildi. 2 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

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Arnavutköy'de U.Y. (14) ve O.Y. (17) isimli iki çocuk birbirlerine sokak ortasında ateş ederek o anları video kaydına aldı. Videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan çocuklar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerinin sanal devriyesi esnasında fark edildi. Görüntülerin fark edilmesi üzerine harekete geçen polisler kimlik tespitini yaptığı iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocukların , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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