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Tabiat harikası Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor | Video

Tabiat harikası Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor | Video

20.06.2023 | 09:49

Artvin'in Arhavi ilçesinde önemli turizm destinasyonlarından biri olan Mençuna Şelalesi, ihtişamlı görüntüsü ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle ziyaretçi akınına uğruyor.

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Artvin'in Arhavi ilçe merkezine 28 kilometre uzaktaki Kamilet Vadisi'nde 92 metre yükseklikten dökülen Mençuna Şelalesi, doğal yapısı ve manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Mençuna Şelalesi, dereler üzerindeki kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve yağmur ormanlarındaki gibi zengin ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi'nin en dikkat çeken yerler arasında bulunuyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan şelaleye, sık ağaçlarla çevrili 1 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş yolundan ulaşılıyor. Eriyen karlarla birlikte coşkun bir şekilde akan Mençuna Şelalesi havadan görüntülenirken, muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Arhavi ilçesinde 22 Temmuz 2021'de meydana gelen sel afetinde ağır hasar gören ve birçok kısmı tamamen kopan Arhavi Mençuna Şelalesi yolunun Çifteköprü'den itibaren 4 kilometrelik kısmında ortalama 6 metre genişliğinde yol onarım çalışmaları tamamlanırken, şelale yeniden ulaşıma açılmış oldu.

"TÜRKİYE'NİN HATTA DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKESİNDEN İNSANLAR GELİYOR"
Bölge halkından Soner Gündüz gelen şelaleyi görmeye Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden görmeye gelen turistler olduğunu söyledi. Gündüz "Burayı tanıtıp yöresel ürünler hakkında bilgi veriyorum. Etrafta çöp birikmemesi için elimden gelen gayreti sarf ediyorum. Şelalemiz bölgemizin en yüksek şelalelerinden bir tanesi. Hafta sonu genellikle Artvin ve çevrelerinden geliyorlar, ama hafta içi ise farklı tür şirketlerinden Akdeniz, Ege, Marmara gibi Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışında Rusya, Ermenistan gibi ülkelerden turistler şelaleyi görmeye geliyor" dedi.

"ŞU AN ÇOK KEYİFLİ BİR AN YAŞIYORUZ"
Ziyaretçilerden Alper Hacı ise "Şu an çok keyifli bir an yaşıyoruz. Gezmeyi seviyoruz. Ardahan'dan görev yaparken Artvin'e çok gelmiştik. Arhavi ve Mençuna şelalesini görmek kısmet olmamıştı bugün de bu güzel doğayı görmüş olduk" diye konuştu. Arhavi'de yaşayan Mehmet Topçu ise hafta sonu etkinlik için geldiğini ifade ederek "Hafta sonu etkinlik olarak Mencuna Şelalesini geldik. Yürüyüş yolu çok güzel. Ailemizle birlikte mutlu bir gün geçirdik. Gelen misafirlerimize buraya çöp atmamalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

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