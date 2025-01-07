Taburenin üzerine oturarak elektrikli scooter kullandılar | Video 07.01.2025 | 10:11 İstanbul'da giderek yaygınlaşan elektrikli scooter kullanımı çoğu zaman trafiği tehlikeye atarak ilginç görüntüler oluşturuyor. Gürpınar'da elektrikli scooter kullanan 2 kişinin taburenin üzerine oturup seyretmesi görenleri şaşkına çevirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her geçen gün kullanıcı sayısı artan elektrikli scooterlar trafikte araç sürücülerine zor zamanlar yaşatabiliyor. Kimi zaman E-5 karayolunda hız yaparken görülen scootorlar bu kez Gürpınar'da 2 kişinin tabure üzerinde oturarak kullanmasıyla görüldü. Sürücüler ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tabureyi scooter üzerine koyup oturarak seyreden vatandaşlar trafiği de tehlikeye attı. Araçların hızında seyrederek diğer sürücüleri zor duruma sokan kişiler Gürpınar sahiline kadar seyrettikleri anlar kameraya yansıdı.