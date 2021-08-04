Video Yaşam Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video

Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video

Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video
04.08.2021 | 15:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video 01:23
Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video 04.08.2021 | 15:09
Çektiği videoyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Hayvanlarına ağlayan vatandaş doğan oğlağıyla teselli buluyor | Video 06:43
Çektiği videoyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Hayvanlarına ağlayan vatandaş doğan oğlağıyla teselli buluyor | Video 04.08.2021 | 15:08
Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:02
Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı | Video 04.08.2021 | 15:08
Yangından kurtarılan hayvanların bakımları sürüyor. Yeni sahiplerini bekliyorlar | Video 02:11
Yangından kurtarılan hayvanların bakımları sürüyor. Yeni sahiplerini bekliyorlar | Video 04.08.2021 | 14:15
1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:02
1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.08.2021 | 14:15
Görüntüler ortaya çıktı! Gece kulübüne giden Nuh Koç'u öldürüp dışarı taşımışlar | Video 00:42
Görüntüler ortaya çıktı! Gece kulübüne giden Nuh Koç'u öldürüp dışarı taşımışlar | Video 04.08.2021 | 14:44
Kahramanmaraş’ta feci yangın! Araçlar tek tek patlayarak yanıyor | Video 01:32
Kahramanmaraş’ta feci yangın! Araçlar tek tek patlayarak yanıyor | Video 04.08.2021 | 13:51
Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada | Video 02:07
Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada | Video 04.08.2021 | 13:52
İstanbul Beykoz'da ormanlık alandaki yangın kamerada 00:21
İstanbul Beykoz'da ormanlık alandaki yangın kamerada 04.08.2021 | 14:06
Zeytinburnu’nda kazı çalışması sırasında patlama kamerada | Video 02:05
Zeytinburnu’nda kazı çalışması sırasında patlama kamerada | Video 04.08.2021 | 13:51
Oltu taşı bulunamayınca gençler kehribara yöneldi | Video 04:43
Oltu taşı bulunamayınca gençler kehribara yöneldi | Video 04.08.2021 | 13:25
Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı | Video 00:39
Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı | Video 04.08.2021 | 13:21
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi | Video 02:05
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi | Video 04.08.2021 | 13:21
Şırnak Gabar Dağında bin 700 yıllık Manastır keşfedildi | Video 06:47
Şırnak Gabar Dağında bin 700 yıllık Manastır keşfedildi | Video 04.08.2021 | 11:20
İstanbul Esenyurt'ta kadın sürücüye taksici dehşeti kamerada! Önce sözle taciz eden taksiciler böyle yumruklarla saldırdı... 01:10
İstanbul Esenyurt'ta kadın sürücüye taksici dehşeti kamerada! Önce sözle taciz eden taksiciler böyle yumruklarla saldırdı... 04.08.2021 | 10:57
Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:44
Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı | Video 04.08.2021 | 11:10
Erzurum'da serinlemek için yüzen bozayı kamerada 01:49
Erzurum'da serinlemek için yüzen bozayı kamerada 04.08.2021 | 11:19
İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde askeri kamuflajla gezen 9 Afgan yakalandı! 00:39
İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde askeri kamuflajla gezen 9 Afgan yakalandı! 04.08.2021 | 11:02
Adıyaman'dan kadının boğazını sıkan saldırgana feci dayak kamerada! 00:24
Adıyaman'dan kadının boğazını sıkan saldırgana feci dayak kamerada! 04.08.2021 | 10:59
Antalya'da vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu Osmaniye'de dualara son yolculuğuna uğurlandı 02:06
Antalya'da vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu Osmaniye'de dualara son yolculuğuna uğurlandı 04.08.2021 | 10:53

Kadıköy'de yanında çalışan yabancı uyruklu kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan diş hekimi hakkında, "basit cinsel saldırı" ve "mala zarar verme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy'de 15 Mayıs 2021 tarihinde, yanında temizlikçi olarak çalışan yabancı uyruklu M.S.ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diş hekimi İ.B., gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Kendisine iftira atıldığını öne süren şüpheli İ.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ifadelere yer verildi. Müşteki M.S. ifadesinde, İ.B.'nin yanıında işe başladığını, kalacak yerinin olmadığını söylediğinde şüphelinin kendisiyle aynı evde aynı odada kalabileceğini söylediğini, 4 bin 500 lira vereceğini söylediği ancak parasını vermediği için işten çıktığını anlattı. Şüphelinin para vereceğini söyleyerek tekrar işe çağırdığını, kendisinin evde silahı olduğunu bildiği için cinsel ilişki tekliflerini geri çeviremediğini söyleyen müşteki kadın, olay günü tekrar parasını alarak gitmek istediğini söylediğini, bunun üzerine şüphelinin kollarından tutarak çekiştirdiğini, telefonunu kırdığını, kendisinin balkona kaçarak 'yetişin bana tecavüz ediyorlar' şeklinde bağırarak yardım istediğini ve şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı.

"CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM"
Şüpheli İ.B. ise, müştekiye gününden önce ödeme yaptığını ancak müştekinin ay sonunu beklemeden parayı alarak gittiğini, olay günü kendisini aradığını, şirketin parasını vermediğini, konuşmak istediğini söyleyerek yanına geldiğini söyledi. Şirketin kendisini daha önce müştekinin iftira atabileceği konusunda uyardığını belirten İ.B., "Müşteki geldiğinde 'hamileyim, dövdü derim. İftira atarım' tarzında şeyler söyledi. Kimseye yönelik cinsel saldırıda bulunmadım. Evde bulunan silahı güvercinleri korkutmak için taşıyorum. Kesinlikle müştekiye karşı kullanmadım" dedi.

"İFTİRA ATMASINI GEREKTİREN HUSUMET YOK"
Savcılık, müştekinin ifadelerinin tutarlı ve ayrıntılı olduğunu, şüpheliye iftira atılmasını gerektiren husumet bulunmadığını, şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceğini ve şüphelinin atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair yeterli delile ulaşıldığını belirtti.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Şüpheli İ.B.'nin "basit cinsel saldırı" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 5 yıl 4 aydan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA