Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı | Video
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İnternet ortamında küçük çocukları ağına düşürmek istediği iddia edilen bir kişi Rus İnterpolünün devreye girmesi sonucu Samsun'da siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Rus İnterpolü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün not operasyonunda VK adlı sosyal medya hesabı üzerinden genelde Rusya'da bulunan kız çocuklarını kandırarak ağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen 55 yaşındaki R.Y.'nin yakalanmasına yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah operasyon düzenledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda R.Y. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. R.Y. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.