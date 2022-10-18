Video Yaşam Tacize uğrayan kadın o anları ağlayarak anlattı | Video
Tacize uğrayan kadın o anları ağlayarak anlattı | Video

Tacize uğrayan kadın o anları ağlayarak anlattı | Video

18.10.2022 | 15:38

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Muğla’nın Datça ilçesinde yürüyüş yaptığı esnada bir kadını taciz etmeye çalışan D.A. (17) isimli genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, talihsiz kadın ise yaşadığı anları gözyaşları içinde anlatarak, "Hayatımı bitirdi, korkudan dışarı çıkamıyorum" dedi.

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Olay, 14 Ekim Cuma günü Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki D.A. isimli bir genç, Reşadiye Mahallesi'nde yürüyüş yapan Aygül Aksoy Yıldırım'a (45) arkadan saldırarak taciz girişiminde bulundu. Talihsiz kadın, kendini korumaya çalıştı. Bir süre yaşanan boğuşmanın ardından tacizcinin elinden kurtulan Yıldırım, bağırarak yardım istedi. Kadının bağırması üzerine tacizci olay yerinden kaçarken, Yıldırım durumu polise ihbar etti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kadının ifadeleri üzerine bölgede araştırma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından tacizci genç yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme öncesi adliye önüne gelen kadın platformları üyeleri de talihsiz kadını adliye önünde yalnız bırakmadı. Adliye önünde mahkemenin sonucunu bekleyen kadınlar, kadına karşı şiddet ve tacizin önüne geçilmesine dikkat çekerek yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

"HAYATIMI BİTİRDİ"
Yaşadığı anları gözyaşları içerisinde anlatan mağdur Aygül Aksoy Yıldırım, "Her gün annemle aynı yolda yürüyüş yapıyorduk. Olayın olduğu gün de annemi eve bıraktıktan sonra benim boylarımda bir genç arkamdan saldırdı. Boynumu tuttu, ağzımı kapattı. Yerde sürükledi. Sonra ağzıma bastırdı, nefes alamadım. Isırmaya çalıştım, boğuştum. Vurdum, elini ısırdım. Bırakınca bağırmaya başladım. O sırada beni yola fırlattı. Bağırmaya devam ettim ama kimse gelmedi. Baktım adam kaçmaya başladı. Ben de o sıra ne yaptığımı bilmeden peşinden koşmaya başladım. Daha sonra polisi aradım. Polis anında geldi, ambulans geldi ama adam yoktu. Kaçmıştı. Hayatımı bitirdi. Bütün hayatımı bitirdi. Hiç bir şey yapamıyorum artık. Korkudan dışarı çıkamıyorum" dedi.

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